Khamenei promet une "punition sévère" à Israël après les frappes meurtrières en Iran

Le Guide suprême de l'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, a promis une "punition sévère" à Israël après les frappes aériennes de ce matin qui ont visé des "centres résidentiels" et entraîné la mort de plusieurs commandants et scientifiques iraniens.



Dans une déclaration publiée ce vendredi, l'Ayatollah Khamenei a déclaré : "Le régime sioniste a ouvert sa main sale et sanglante à un crime dans notre cher pays ce matin et a révélé sa nature maléfique en frappant des centres résidentiels plus que jamais auparavant. Le régime doit s'attendre à une punition sévère."



Affirmant la détermination de la République islamique, le Guide suprême a ajouté que "la puissante main des forces armées de la République islamique ne l'abandonnera pas, si Dieu le veut." Il a également confirmé la mort de "plusieurs commandants et scientifiques" lors de ces attaques, assurant que "leurs successeurs et collègues reprendront immédiatement leurs fonctions, si Dieu le veut."



Khamenei a conclu son message par une mise en garde cinglante : "Avec ce crime, le régime sioniste s'est préparé un sort amer et douloureux et le recevra certainement." Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions extrêmes, faisant craindre une riposte iranienne d'ampleur face à ce que Téhéran considère comme une agression directe sur son sol.