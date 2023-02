Khalifa Sall et ses yeux doux aux camarades socialistes : « Je suis le seul et l’unique candidat le mieux indiqué pour les représenter en 2024… »

Le compte à rebours est lancé pour les élections de février 2024. Le ministre de l’intérieur a déjà fixé la date pour le 25 février 2024, et les potentielles candidatures sont toujours en train d’être manifestées. C’est le cas notamment de l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall qui est en tournée depuis quelques semaines au Sénégal et dans la diaspora.



Le socialiste semble confiant quant à sa participation à ces prochaines joutes présidentielles. Lors d'une tournée dans la région orientale, en milieu de semaine, Khalifa Sall a réitéré son souhait de voir la famille socialiste de nouveau réunie.



Aminata Mbengue Ndiaye, ainsi que tous les responsables du parti socialiste sont interpellés par le patron de Taxawu Sénégal : « J’ai vu qu’ils ont été récemment en réunion et ont affirmé qu’ils n’avaient pas de candidat. De fait, puisque je suis le seul candidat actuellement, ma candidature s’est imposée. Alors je lance un appel à tous les camarades socialistes à venir se joindre à nous pour que nous menions le combat de 2024 », a laissé entendre l’ancien compagnon de Macky au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Toujours dans ce registre d'opération de charme, Khalifa Sall poursuit en s'adressant cette fois-ci à la gauche sénégalaise qui, notons-le, s’est récemment réunie à travers 21 organisations pour réfléchir sur les perspectives de 2024. « J’ai constaté que toutes les forces de gauche dont les 2/3 sont dans Benno Bokk Yakaar, ont décidé de se battre. S’ils doivent se battre autour d’une candidature de gauche, je pense que je suis le mieux placé et le mieux indiqué pour être leur candidat », dira avec conviction, le président de Taxawu Sénégal qui ne manque pas d’annoncer qu’une série de rencontres sera organisée pour aller vers ces forces politiques pour se battre ensemble autour d’un projet pour le Sénégal...