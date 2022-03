Keur Massar / Santé : Abdoulaye Diouf Sarr affecte une ambulance et promet de reprendre les travaux du Centre de santé de Jaxaay

Accompagné du gouverneur de la région de Dakar, du préfet du département de Keur Massar et du ministre de l’économie et son collègue du commerce, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la santé et de l’action sociale, était en immersion dans le département, ce dimanche 20 mars 2022 pour constater de visu le niveau des travaux du centre de santé de la commune de Jaxaay Parcelles Assainies, entamés depuis 2005 et par la même occasion doter le district sanitaire de la même ville, d'une ambulance de type 4x4 médicalisée.

En effet, dans ce département, le plus jeune de Dakar, le plateau médical laisse à désirer. La population livre une bataille titanesque pour avoir accès aux soins de santé les plus élémentaires. La reprise et l’achèvement des projets de centre de santé en cours depuis 2005 sont devenus une préoccupation majeure pour le ministère de la Santé. Il est d’ailleurs chargé par le président de la République de reprendre ce projet au ministère de l’Urbanisme afin d’en faire un centre de santé de référence. « Le centre de Jaxaay on va en faire, un centre de santé de référence. Et dans la carte sanitaire, on envisage d’installer dans le nouveau de département de Keur Massar à l’instar des 45 autres départements du pays, au moins un hôpital digne de ce nom », a laissé entendre le ministre Abdoulaye Diouf Sarr.

De plus, lors de cette rencontre avec le président de la République, il avait aussi été émis l’urgence d’une locomotive médicalisée apte à faire face à la situation désastreuse des pistes goudronnées du département. Ainsi, pour répondre à cette doléance, le ministre Diouf Sarr a offert une ambulance médicalisée au district sanitaire de Keur Massar. « Pour répondre à une préoccupation exprimée lors d’une émission d’écoute « Jokko Ak Macky », nous sommes là pour vous remettre une ambulance de type 4x4 que vous avez demandée », dira le ministre de la Santé.

Toutefois, dans le cadre du relèvement du plateau médical de ce 46ème département du pays, d’autres projets sont en cours d’exécution. « Dans les politiques publiques du chef de l’État, la dimension équité territoriale occupe une place essentielle. C’est pourquoi nous allons poursuivre tout ce qui a été exprimé dans l’émission Jokko Ak Macky par rapport aux cases de santé et l’instruction que nous avons reçu du chef de l’État est de faire en sorte que toutes les cases de santé du département de Keur Massar soient transformées rapidement en poste de santé », a-t-il terminé...