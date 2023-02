Ce dimanche, des centaines d’hommes, de femmes et de jeunes de Khossanto, sous la houlette du maire Mamady Cissokho, ont tous rallié la capitale régionale Kédougou pour participer au meeting d’investiture du candidat Macky Sall en 2024.



Des réalisations, une vision et un projet pour mener le pays vers les rampes du développement, suffisent pour le maire et haut conseiller des collectivités territoriales, M. Mamady Cissokho, de rallier à sa cause tous les responsables politiques de sa commune pour continuer à supporter le président de la République, Macky Sall.



Ainsi selon lui, Kédougou/présidentielle 2024: “Macky SALL n’a jamais perdu à Khossanto et il ne perdra pas en 2024” (Mamady CISSOKHO, maire)