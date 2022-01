Kédougou : le nouveau maire élu, Ousmane Sylla, décline ses grands projets.

M. Ousmane Sylla, président du Mouvement Forces Citoyennes pour le Progrès (MFCP), est un jeune leader industriel animé par une vision claire. Fort de 15 ans d’expérience dans l’industrie automobile et sidérurgique, cet expert en développement des industries « fast track » et la transformation des structures en difficultés, a une connaissance approfondie des enjeux industriels, économiques et réglementaires en Europe et en Afrique. Directeur commercial Afrique de l’Ouest, d’Arcelor Mittal International, Afrique de l’Ouest, Sénégal, ayant occupé auparavant les postes de Directeur d’usine et de Directeur Industriel Europe COO (Belgique, France & Allemagne), le maire élu de Kédougou, a ainsi fait du chemin depuis l’obtention du Baccalauréat Scientifique & Technique Série S3 à Kédougou pour devenir un Ingénieur Généraliste, chef d’entreprise.

C’est cette expérience et ce vécu que le jeune kédovin, membre de l’APR, veut transposer dans son Kédougou natal. Des ambitions, il en pour sa ville natale, mais cela passe nécessairement par des hautes fonctions, comme celle de maire. Ce désir, Ousmane Sylla l’a exprimé depuis la création de son mouvement et ne s’en était jamais caché. Son souhait a été ainsi exaucé le 23 janvier dernier en devenant le nouveau maire de Kédougou. Il décline ici son projet de société, qui se base sur l’agriculture, l’industrialisation, mais aussi et surtout à l'après-mine. Ainsi, ambitionne-t-il de mettre Kédougou sur les rampes de l’émergence.