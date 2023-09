Kedougou: le compte administratif 2022 et les documents de planifications du conseil municipal adoptés

Le conseil municipal de la ville de Kédougou s'est réuni ce vendredi 29 septembre 2023 sous la présidence du maire Ousmane Sylla et en présence des services techniques, les délégués de quartiers et partenaires sociaux. Les documents de planifications ont été présentés en détail aux conseillers municipaux, notamment le PTI et le PAI. Le compte administratif 2022, les documents de planifications et le projet autorisant le maire à signer des conventions avec l'état, afin de restructurer et de régulariser les terrains non immatriculés ont été examinés et adoptés à l'unanimité des conseillers.



Le chef de service du bureau des domaines de Tamba et Kédougou est largement revenu sur le rapport de régularisation des terres au Sénégal et spécialement à Kédougou. Ainsi son service a présenté la situation de la commune de Kédougou, les incohérences, les inconvénients et l'importance de la régularisation qui permettra aux requérants de réaliser leurs projets d'habitation dans un meilleur cadre de vie.



L'édile de la ville Ousmane Sylla, par ailleurs directeur général de Dakar Dem Dikk s'est félicité de la forte mobilisation des conseillers. Selon lui << il y a eu plusieurs réalisations en 2022 dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'environnement, l'hydraulique et la jeunesse. Il est également prévu le plan triennal d'investissement (PTI) et le plan annuel d'investissement (PAI) la réhabilitation des voiries, de certains établissements scolaires, la santé, le sport et l'accompagnement des GIE de femmes dans l'entrepreneuriat. La question de la souffrance des populations dans le foncier sera résolue avec le concours de l'état et il s'agira de régulariser...>> a t-il précisé.







Le maire Ousmane Sylla compte avec les conseillers municipaux tenir des sensibilisations de masse sur le projet de régularisation des terres, ainsi que la divagation des animaux au cœur de la ville et du marché central. Au delà de ces sensibilisations, des stratégies de lutte contre la divagation et de mise en fourrière les animaux seront lancées...