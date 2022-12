Kédougou : après sa victoire aux élections législatives, Ousmane Sylla entame une tournée de remerciement.

Pour la première fois depuis l’accession de Macky Sall au pouvoir, la coalition Benno Book Yaakar a remporté une élection législative dans le département de Kédougou. Fidèle aux instructions du chef de l'État, qui a invité les responsables politiques à maintenir le contact avec les populations à la base, la tête de liste de BBY à Kédougou, M. Ousmane Sylla, a donc décidé d’effectuer une tournée de remerciements dans toutes les communes. En plus de remercier les populations et les militants de la coalition présidentielle, le DG de DDD a tenu à réaliser quelques promesses de campagne, en offrant notamment du matériel sollicité, à savoir des équipements de mosquée, des équipements sportifs, des chaises, des nattes, des ustensiles de cuisine etc... Le Directeur général de Dakar Dem Dikk et maire de Kédougou, Ousmane Sylla, a donc entamé sa tournée de remerciement dans le département de Kédougou. Il a été accueilli triomphalement à Ninéfécha et Bandafassi ce mercredi 30 novembre 2022. Les étapes de Ninéfécha et de Bandafassi ont été une réussite totale avec des mobilisations exceptionnelles de la part des maires. Les populations ont exprimé leur satisfaction et réitéré leur engagement à accompagner le maire Ousmane Sylla et le Président Macky Sall. Le nouveau patron de Dakar Dem Dikk a profité de l’occasion pour satisfaire une vieille doléance, en dégageant une enveloppe de 2 millions pour soutenir les travaux de réhabilitation de la mosquée de Bandafassi. Le maire de Ninéfécha, Doudou Keïta estime que « ce geste de l’édile de la ville de Kédougou est une chose rare chez la plupart des élus. Pour la première fois après avoir gagné une élection, un homme politique revient vers les électeurs pour les remercier. Malgré qu’il ait cédé le poste de député à sa suppléante après sa nomination à la tête de DDD, il a tenu à faire une tournée dans les différentes communes du département pour remercier les populations », dit-il. Le maire de Kédougou, a saisi l’occasion d’inviter les militants « à maintenir le cap et à rester vigilants... »