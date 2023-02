Kedougou : Le maire Ousmane Sylla mobilise autour de la candidature de Macky Sall en 2024

Des réalisations, une vision et un projet pour mener le programme vers les rampes du développement, suffisent pour l’édile de la ville de Kedougou pour continuer à supporter le président de la république, Macky Sall. Ousmane Sylla veut mobiliser comme lors des élections précédentes pour faire converger toutes les forces de Kedougou autour de la candidature de Macky Sall en 2024.

Ce dimanche, le maire de Kedougou et non moins directeur général de la société nationale, Dakar Dem Dikk, partant du département, de Salemata, de Saraya et de toutes les autres localités environnantes, a mobilisé devant l’hôtel de ville de la région orientale. Hommes, femmes et jeunes particulièrement, tous ont répondu présent ce dimanche à ce meeting d’investiture dans le but de rassurer le premier magistrat de Kedougou qui soutient la vision du chef de l’Etat Macky Sall.