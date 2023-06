Kédougou / Disparition de 20 tonnes de cyanure : ce qui s’est réellement passé...

Depuis quelques jours, des informations faisant état d’un détournement de 20 tonnes de cyanure d’un convoi en partance pour Sabodala secoue la toile. Une disparition qui aurait installé la psychose dans la ville de Kédougou.

Aussi, Dakaractu a voulu en avoir le cœur net.



Les faits!



Les faits remontent au 14 Mai dernier. Contrairement à ce qui est avancé, le convoi n’était pas en partance pour SABODALA, mais était bel et bien arrivé sur le site de la SGO, filiale de Endeavor Mining. C’est sur place qu’un des employés de la société minière, responsable désigné pour ces transactions, qui aurait affirmé qu’un des conteneurs devait être livré à PMC Mako. C’est ainsi que le conteneur aurait quitté SABODALA à destination de Mako. Seulement voilà, les 20 Tonnes de cyanure n’arriveront jamais à Mako mais seront plutôt acheminés dans un quartier de Kédougou. Il faut dire qu’entre sociétés minières des échanges pareils sont monnaie courante.





Le cyanure déjà hors du pays!



Une fois à Kédougou, avec la complicité d’un autre employé de la SGO et d’autres personnes, le cyanure sera vendu et se trouverait même déjà, hors des frontières du pays. Des sources le signalent d’ailleurs au Mali et au Ghana. L’enquête ouverte a déjà permis l’arrestation de certaines personnes impliquées dans l’affaire. Mais le principal mis en cause aurait lui déjà quitté le pays.



L’enquête suit son cours...