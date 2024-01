Karim Wade après la déclaration de ses camarades du PDS: « C’est le moment de l’action… »

De Doha, le candidat de la coalition K2024 a suivi ses camarades du parti démocratique sénégalais (PDS) qui tenaient un point de presse à leur siège. Karim Wade qui était au centre des débats, se déchaîne et semble être réconforté par les membres du PDS, déterminés.



« Face à la manœuvre orchestrée par le Conseil Constitutionnel, la déclaration du PDS et de la Coalition K24 résonne comme un appel à l'action. C'est le moment de défendre nos droits fondamentaux et de lutter pour l'intégrité de notre processus électoral » soutient le candidat « malheureux » qui ne compte pas laisser passer « une atteinte à la justice ».