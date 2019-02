Karang : Dr Abdourahmane Diallo avec le Mouvement And défar Karang grossit les rangs de l’APR dans le Département de Foundiougne

C'est à travers une " grande" mobilisation que M. Diallo a rallié officiellement le camp présidentiel. Il s’est engagé en relation avec les forces sur place à assurer au Président Macky Sall une victoire à Karang. Le meeting a été présidé par Meissa Mahécor Diouf, collaborateur de la première Dame et conseiller technique au Port de Dakar.

À noter entre autres, la présence du Président du Conseil départemental de Foundiougne, Moustapha Mbaye, le Maire de Karang, Mr Gomis, l’honorable député maire Pape Niango et plusieurs notables et responsables politiques de la coalition BBY...