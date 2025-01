Kaolack : le taux de prévalence du VIH/Sida est inférieur à 1% (Dr Niéne Seck, médecin chef du district sanitaire)

Le taux de prévalence du VIH/Sida dans la région de Kaolack est très faible. il est inférieur à 1%, a fait savoir ce dimanche, le Dr Niéne Seck, médecin chef du district sanitaire de Kaolack.

"La région de Kaolack a une prévalence très faible. C'est comme au niveau national où la prévalence est inférieure à 1%. Elle est en dessous de la moyenne nationale", a-t-il déclaré, sans préciser les chiffres exacts.

C'était lors d'un atelier de renforcement de capacité des médecins en charge des personnes vivant avec le VIH à travers le projet VIHeillir 2 à Kaolack. "Nous avons des sites de prise en charge au niveau des différents centres de santé et au niveau du centre hospitalier régional. Kaolack fait partie des régions où la décentralisation de la prise en charge a été réalisée depuis plus de 20 ans aussi, nous avons du personnel qualifié et compétent par rapport à la prise en charge du VIH. Avec ce projet, nous allons intégrer les aspects hypertension artérielle, diabète, cancer et hépatite. C'est tout l'intérêt et l'innovation qu'il y'a dans ce projet".