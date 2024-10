Kaolack / Sonko annonce 120 milliards FCFA pour la commercialisation de l’arachide : « Les jours prochains, ils sauront où est-ce qu’on veut en venir avec eux! »

Le contexte économique du bassin arachidier et les inquiétudes des paysans pour cette présente campagne font partie des points qui ont émaillé le discours du leader de Pastef Ousmane Sonko à Kaolack, dans le cadre de sa campagne pour les législatives. Revenant sur le bilan du nouveau régime au cours des six derniers mois dans le domaine de l’agriculture, Sonko explique : « à notre arrivée nous avons épongé l’entièreté de la dette des opérateurs économiques (…) » Aussi, il a répondu à la vieille doléance des cultivateurs pour une augmentation du prix de l’arachide. « Cette année nous avons décidé d’augmenter le prix du kg d’arachide », précise le leader de Pastef. Qui fait remarquer que «la Sonacos va bientôt redémarrer ses activités ». Poursuivant, Sonko annonce une levée de fonds estimée à 120 milliards pour cette présente campagne de commercialisation. « Le directeur général de la Sonacos nous a proposé d’acheter toutes les récoltes d’arachide cette année », a-t-il déclaré. Cependant, ces législatives semblent bloquer l’accélération des poursuites annoncées par le PM et certains responsables du Pastef. «Les jours prochains, ils sauront où est-ce qu’on veut en venir avec eux. Ils auront même honte de revenir devant les Sénégalais pour leur demander les rênes de ce pays », promet-il.