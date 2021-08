Kaolack : Serigne Mboup et son mouvement ADK déploient des camions de sable et de gravier et plus de 200 plants...

Il s'agit de 10 camions de sable et de 10 camions de gravier qui ont été déployés à Khakhoum et les autres quartiers de Touba Kaolack pour le nettoiement et le remblayage.



Mbaye Ngom du mouvement And Défar Kaolack (ADK), qui a dirigé les opérations, a fait savoir que cette action a démarré il y a trois jours, l'objectif étant de rendre les routes praticables et le quartier accessible du fait des eaux pluviales qui cohabitaient avec les populations.



Dans la même veine, Serigne Mboup et son mouvement ont procédé au repiquage de plus de 200 plants pour rendre verdoyant ledit quartier.



C'est un investissement de 05 millions de fcfa qui a permis de mettre en œuvre une telle initiative.



À noter que du matériel lourd a aussi été déployé, notamment un tractopelle, pour réussir cet important travail de réhabilitation...