Kaolack / Sécurité alimentaire : Des acteurs sensibilisés sur les normes de stockage et de la sécurisation des produits

Des vendeurs, distributeurs, importateurs, producteurs et consommateurs de la région de Kaolack ont été sensibilisés sur la réglementation, le respect des normes de stockage et des produits périmés ou obsolètes des pesticides en agriculture.

Une initiative du ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage via sa direction de la protection des végétaux.

"Nous avons jugé qu'il y'a des défaillances au niveau de la santé des populations et plus présentement, on doit s'adresser à la communauté pour pouvoir vraiment voir les tenants et les aboutissants afin d'apporter notre input concernant la revente, la distribution et l'importation de ces produits pesticides au niveau national et apporter notre solution pour enfin préserver la santé des populations et notre écosystème", a déclaré Wally Binetou Fall de la direction de la protection des végétaux du ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage.

Poursuivant, elle affirme que les produits utilisés en agriculture doivent respecter les normes communautaires, nationaux et internationaux. "C'est pour nous permettre de voir ce qui est en étroite situation par rapport aux normes de stockage, par rapport à la sécurisation des produits périmés ou obsolètes. Également voir l'utilisation de ces produits au sein des producteurs. Il faut qu'ils respectent les délais de rémanence, de ré-entrer, les choix des produits parce qu'il y'a des produits interdits par les règlementations.

Selon Wally Binetou Fall, l'utilisation des produits qui ne répondent pas aux normes "peut avoir un impact sur la santé et sur le stockage également". Donc le fait de respecter les normes réglementaires dans les parcelles de production, pour permettre à ses producteurs de suivre, de contrôler, de respecter les délais de récolte, de traitement, de respecter les mesures tampons, cela pourrait nous aider à gérer non seulement notre agroécosystème mais également notre santé par rapport à la consommation de ces produits dans le panier de la ménagère."

C'est pourquoi, elle a lancé un appel afin que "les produits importés homologués soient de mise, soient de qualité, pour permettre la traçabilité dans la chaine de valeur". "On est dans la communauté pour permettre un travail en amont et en aval pour que ces gens puissent travailler avec nous, pour que l'on puisse déceler tous les problèmes qui nous permettent d'avoir des impacts sur la santé mais également sur l'écosystème", a-t-elle fait savoir.

Selon Mouhamed Kabir Seck, grossiste et fournisseurs d'intrants à Kaolack, "cette rencontre vient à son heure. "Il y a des vendeurs et des revendeurs qui vendent des produits mais qui ne les connaissent pas. On doit les sensibiliser en leur expliquant les normes parce que les produits phytosanitaires sont très toxiques et ce n'est pas bon pour la santé d'où l'importance de cette rencontre très importante", suggère-t-elle.