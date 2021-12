Kaolack / Remise de financements et de camions de transport pour le Sel : La DER/FJ gâte les producteurs et accompagne les jeunes dans la réalisation de leurs projets.

La délégation à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes ( DER/ FJ), dans le cadre de la structuration de la chaîne de valeur du sel, a décidé d'accompagner les producteurs dans l'amélioration de la qualité et de la production.



Cela s'est matérialisé par le financement d'une unité de transformation de sel et par l'acquisition de deux camions de transport afin de satisfaire la demande provenant de la sous-région.



Selon le ministre délégué général, Papa Amadou Sarr, les deux camions ont été montés à Thiès au niveau du SENBUS-industrie pour un prix de plus de 63 millions Fcfa/camion pour une capacité de 65 tonnes. Ainsi, la mise en service des camions permettra d'accroître les marges financières des coopératives et d'assurer une meilleure livraison des 4.500 tonnes/mois à PATISEN.



De façon globale, la DER a financé plus de 770 millions dans la filière sel.



Dans le cadre du projet " Agrijeunes", 30 millions de Fcfa ont été dégagés au profit de jeunes entrepreneurs. À noter que Kaolack va bientôt procéder à l'ouverture de son point Nano-crédit et à la remise de financements Xëyu Ndaw Yi...