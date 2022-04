La ministre de la jeunesse a procédé hier à l'inauguration de la réhabilitation du Centre Conseil Adolescents de Kaolack.



À cette occasion, Néné Fatoumata Tall s'est prononcée sur le programme (Xëyu Ndaw Yi) financé à hauteur de 450 milliards de fcfa. Ledit programme a permis de créer 65.000 emplois facilitant du coup le recrutement des jeunes dans plusieurs domaines.



Dans le cadre du recrutement et des financements, la ministre de la jeunesse a fait savoir que Kaolack a un quota important à l'image des autres régions du pays.



"Nous avons terminé avec la première phase et Kaolack a eu une part importante. Ainsi, en cumulant les financements et les emplois créés, 6.882 jeunes ont été touchés dont 5.440 enrôlés dans le domaine de l'entrepreneuriat.



Pour rappel, les travaux de réhabilitation des locaux du CCA de Kaolack ont été financés par le Belgique pour un mandat global de 104 millions de Fcfa...