Kaolack : «On risque de ne pas avoir une bonne production de l’arachide qualitativement et quantitativement » (Bassirou Bâ)

Les jours et les semaines qui se profilent à l’horizon n’augurent rien de bon pour la production de l’arachide dans plusieurs localités du Sénégal surtout au niveau de la zone centre. C’est l’avis du coordonnateur de «Aar sunu Momel», Bassirou Bâ. «C’est la peur qui envahit beaucoup de paysans du monde rural suite aux prédictions de fortes pluies de l’ANACIM dans plusieurs localités du Sénégal », a-t-il déclaré. Selon lui, « cette présente campagne de l’arachide reflète les prémisses d’un échec ». «On risque de ne pas avoir une bonne production de l’arachide qualitativement et quantitativement. L’arrivée tardive des précipitations, les engrais et semences de mauvaises qualités, le prolongement des précipitations en sont entre autres les conséquences », explique Bassirou Bâ. Qui signale que «les engrais et semences de certains opérateurs proviennent de stocks qui ont été conservés pendant plusieurs années ». Il poursuit : «Nos membres qui sont un peu partout dans le pays ont constaté que les graines d’arachides qui ont été récoltées sont courtes d’autres sont de couleur rouge ». Bassirou Bâ lance un appel à l’Etat pour que des mesures soient prises notamment pour un audit de cette campagne.