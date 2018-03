Kaolack : Mouhamed Ndiaye "Rahma" fait rallier 2 870 femmes au sein de l'Apr, favorables auparavant à l'opposition

À travers un méga-meeting initié au niveau de la permanence du mouvement 'Rahma', plus de 41 groupements de femmes ont pris la décision de rallier l'Apr par l'entremise du président dudit mouvement, Mouhamed Ndiaye. En effet, elles sont au total 2 870 personnes jadis militantes de l'opposition c'est-à-dire de Rewmi, du Pds et du camp de Khalifa Sall à déposer leurs baluchons au sein du parti au pouvoir en perspective des élections présidentielles. " Je suis aujourd'hui très honoré d'accueillir 41 groupements de femmes composés principalement de 2 870 femmes. L'objectif est de soutenir le président Macky Sall pour lui permettre de gagner les prochaines élections au premier tour. Alors nous allons procéder à la remise des financements à ces groupements de femmes afin de les aider à poursuivre leurs activités génératrices de revenus et celles politiques. En l'espace de 6 ans, le président Sall a fait un bilan reluisant dans ce pays. C'est pourquoi, nous jugeons que nous devons faire de notre mieux pour lui donner ce second mandat", a souligné l'ambassadeur itinérant.



De son côté, le guide spirituel, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro s'est félicité de ce vaste ralliement avant de renouveler son compagnonnage avec le président du mouvement ' Rahma'. " Je suis aux côtés de Mouhamed Ndiaye(Rahma) qui est un leader incontestable du département de Kaolack. Il fait un travail important pour le chef de l'Etat et il est clair qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour s'auto-proclamer leader en brûlant les étapes".



Pour leur part, les nouvelles recrues ont officialisé leur compagnonnage avec le mouvement 'Rahma' et promis d'accompagner le président Sall pour l'émergence du Sénégal.