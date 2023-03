Kaolack / Lycée Ngane Saër : Le docteur Alioune Diouf dote l'établissement scolaire de climatiseurs de dernière génération.

Après avoir parrainé les journées culturelles du lycée mixte de Ngane Saër (commune de Kaolack), le docteur Alioune Diouf vient encore de répondre aux besoins de cet établissement scolaire.



À la tête d'une forte délégation, le président du mouvement national pour le patriotisme et le développement social / FONK Sa REW, a été reçu hier par l'administration dont le proviseur, le censeur et des professeurs.



Membre de l'Apr, le docteur Alioune Diouf qui dit jouer sa partition à la politique du chef de l'État, a mis à la disposition de ce lycée des climatiseurs de dernière génération.



Il a également promis d'offrir une nouvelle salle de classe au dit lycée. "C'est ce que l'on appelle le retour sur investissement. L'État a investi des milliards pour notre éducation, alors chaque citoyen doit apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est ce que nous faisons présentement..."