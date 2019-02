Kaolack : La mairie bénéficie d'un financement de 3 milliards 400 millions de Fcfa pour réaliser son plan triennal d'investissement

La mairie de Kaolack et l'Agetip viennent de procéder à la signature d'une convention pour le financement du Programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal. Ainsi, la municipalité bénéficie à travers cette convention d'un financement de 3 milliards 400 millions de Fcfa pour réaliser son plan triennal d'investissement qui prend en compte, d'après madame le maire Mariama Sarr, plusieurs secteurs notamment l'éducation, la santé, l'assainissement, l'éclairage public, les infrastructures routières etc.

En sus de ce financement, la ville de Kaolack va aussi bénéficier des retombées du programme de modernisation des marchés du Sénégal avec la réalisation d'un marché d'intérêt sous-régional d'un montant de 3 milliards 500 millions de Fcfa...