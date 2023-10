Kaolack/Incinération d’un présumé homosexuel: les avis mitigés des dakarois sur la question.

Les images de la dépouille exhumée d’un présumé homosexuel aux cimetières de Léonna Niasséne, cité religieuse située dans la commune de Kaolack défilent depuis samedi sur les réseaux sociaux. Des images insoutenables qui ne cessent de heurter la conscience des citoyens sénégalais.

Comme dans la plupart des autres régions du Sénégal, cet acte fait aussi l’objet de discussions à travers les points de rencontre dans les quartiers de Dakar même si beaucoup ont déploré et regretté l’attitude des auteurs. Un tour aux alentours du rond-point liberté 6 nous a permis de constater que certains saluent la démarche. C’est le cas de Serigne Abdou Ahad et Mass Diop.

Dans leur propos, ces derniers ont beaucoup apprécié l’attitude des auteurs de l’exhumation du présumé homosexuel. Selon eux, ils se sont juste opposés à l’enterrement d’un homosexuel dans un cimetière musulman, une idéologie conforme pour eux aux principes de la charia.

Pour le sieur Hane, ces personnes dites homosexuels ne doivent pas être accepté dans la société sénégalaise car ayant vue passer d’importantes figures de l’islam, c’est pourquoi il lance un appel à tous les jeunes, mais surtout aux musulmans à davantage combattre le phénomène de l’homosexualité.

Avec l’ouverture d’une enquête annoncée par le procureur de la région de Kaolack, Hane minimise et n’y accorde aucune importance. Pour lui, il n’est pas nécessaire de poursuivre des jeunes qui valorisent et se plient aux principes de leur religion.

À Liberté 6, tous ont aussi profité de cette occasion pour encore lancer un appel aux autorités et responsables étatiques à prendre les mesures nécessaires face à cette situation évitable, car comme dit Abdou, aucun musulman du Sénégal ne saurait accepter un homosexuel dans la société.´