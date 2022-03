Kaolack - En route vers l'ouverture du CISSPLAZA Shopping Mall / La réalisation du projet tire à sa fin : Les recrutements et la formation du personnel ont démarré...

L'on s'achemine vers le bouclage de la première phase du projet "CissPlaza".



Et comme le promoteur l'avait promis lors de la cérémonie de lancement de la plate-forme "CissPlaza recrute", la phase de recrutement et de formation a démarré à travers l'enrôlement des jeunes venant de Kaolack et des communes rurales.





Ainsi, la première cohorte recrutée et en formation, est composée de gérants de station, pompistes, gérants de boutique et de caisse), des mécaniciens, entre autres.



L'objectif étant de supporter la politique du président Macky Sall relative à l'employabilité des jeunes. Il s'agit dans le cadre de ce projet de les recruter et les former en leur donnant un métier au lieu d'aller débaucher dans d'autres structures.



Pour rappel, le CissPlaza est un shopping Mall, le plus grand Hypermarché de la sous région, avec 4 grands restaurants, des magasins de différentes enseignes dont l'attractivité alimente en consommateurs ces magasins. Il se veut le premier shopping mall en Afrique avec des composantes comme suit : La plus grande station d'essence de l'Afrique de l'Ouest (12 pompes dont 24 pistolets) une boulangerie-pâtisserie, une glacerie avec un salon de thé, un aqua-parc avec plage artificielle et toboggans nautiques, une gare des gros porteurs, des banques, des assurances, une esplanade pour concerts et foires, etc...



Le groupe CISSCORP HOLDING compte ainsi créer 500 emplois directs et 1.000 indirects...