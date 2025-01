Kaolack/Crd Pèlerinage national des Catéchistes : "Nous voulons célébrer cette espérance parce que dans notre foi chrétienne..." (Abbé Adrien Papa Sarr)

La 3ème édition du pèlerinage national des catéchistes aura lieu du 25 au 26 janvier 2025 au sanctuaire marial de Ndiaffate dans le département de Kaolack. Un Comité régional de développement (Crd) s’est tenu, à cet effet, ce jeudi 16 janvier en présence du gouverneur de région, Mouhamadou Moctar Watt.



Le comité d'organisation a saisi l'occasion pour lister ses attentes pour le bon déroulement de cet évènement religieux qui accueille des milliers de fidèles. "Les expressions de besoin surtout en matière de logistique sont multiples. Cet événement va accueillir plus de 10 mille pèlerins ce qui nécessite une bonne organisation à la base. Et pour que cela puisse être une réalité, il faut qu' on puisse avoir les ressources nécessaires dont on a besoin pour que ce pèlerinage soit une réussite", a insisté Abbé Adrien Papa Sarr, prêtre du Clergé du Diocèse de Kaolack.

Selon lui, "le thème choisi cette année est : "L'espérance ne déçoit point". "Nous voulons célébrer cette espérance parce que dans notre foi chrétienne, l'espérance occupe une place importante et cette espérance, nous voulons l'a partagé avec tout le monde (...)", a conclu Abbé Adrien Papa Sarr.



Rappelons que tous les représentants des services qui se sont prononcés ont donné l'assurance de faire de leur mieux pour satisfaire toutes expressions de besoin du comité d'organisation pour la réussite de ce pèlerinage national des Catéchistes.