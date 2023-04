Kaolack / Conférence religieuse des femmes de Bby : "Le Sénégal peut devenir demain le Dubaï de l'Afrique..." (Dr Alioune Diouf).

Le responsable politique de l'Apr a pris part hier en tant que parrain à la conférence religieuse des femmes de Bby de Kaolack.

Le docteur Alioune Diouf qui s'est exprimé sur le thème de cet évènement religieux portant sur l'utilisation des réseaux sociaux, a tenu à sensibiliser davantage la jeunesse sur les méfaits du net avant de militer pour une jeunesse consciente et soucieuse du devenir de son pays.

Le président du mouvement national pour le patriotisme et le développement / FONK Sa REW, revenant sur l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz, a invité l'ensemble des acteurs à se conformer à la politique énergétique du président Macky Sall visant à utiliser ces ressources à bon escient. "Le Sénégal peut devenir demain le Dubaï de l'Afrique", a-t-il déclaré en rappelant le Dubaï d'alors qui peinait à décoller mais qui fait partie de nos jours des pays les plus attractifs au monde...