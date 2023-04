Kaolack/ Bébé abandonné dans un bâtiment en construction: Sa mère âgée de 23 ans craque et avoue tout!

Mame D. Faye a accouché hier nuit vers les coups de 00 heure à Thioffack ( commune de Kaolack) et après avoir mis au monde un bébé de sexe masculin, elle a tout simplement décidé de l'abandonner dans un bâtiment en construction.



Informés, les enquêteurs qui se sont rendus sur les lieux, ont trouvé un bébé vivant drapé dans un tissu. Non loin de là, un placenta et du sang. Ainsi, les traces de sang qu'ils ont suivies, ont permis de trouver le lieu de l'accouchement c'est-à-dire un domicile à Thioffack habité par des femmes.



Réunies dans une chambre et criblées de questions, ces dernières ont finalement indexé la jeune Mame. D. Faye âgée de 23 ans. Elle dira aux enquêteurs qu'elle vivait chez sa tante à Thioffack mais avait décidé de rejoindre son mari à Tivaouane sans l'aval de ses parents. Et au retour de ce voyage, elle a découvert qu'elle était tombée enceinte.



Interrogée par les limiers sur le fait d'avoir voulu se séparer de son bébé en l'abandonnant dans un bâtiment en construction, Mame D. Faye de répondre qu'elle ne voulait pas que ses parents soient au courant de sa grossesse ainsi que de son accouchement. Et que la meilleure alternative pour elle, c'était tout simplement de l'abandonner dans un bâtiment de fortune, lieu de refuge des chiens errants et souvent enragés.



Placée présentement en garde en vue au commissariat central de Kaolack, elle risque d'être poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui...