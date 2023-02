Kaolack : Abdoulaye Guèye gèle ses activités politiques au sein de la majorité présidentielle et parle de "léthargie totale" dans les rangs de l'Apr à Kaolack.

Le président du mouvement Kaolack "Je M'engage", par ailleurs conseiller municipal de la commune de Kaolack, vient de geler toutes ses activités politiques au sein de la majorité présidentielle.

Interrogé sur les raisons d'une telle décision, Abdoulaye Guèye de déclarer : " J'ai l'impression qu'à Kaolack, le président ne nous entend pas et ne nous regarde pas. L'APR et le Benno de Kaolack sont confisqués par deux à 3 leaders qui ne nous parlent pas et ne se parlent pas. C'est une léthargie totale. Une absence totale de reconfiguration et de remobilisation à l'image de Thiès de Tamba, Dakar, etc..."

D'après lui, c'est le silence de cimetière dans les rangs de la majorité présidentielle à Kaolack. "La jeunesse et les cadres sont dans un immobilisme. Cette situation de non promotion et de non reconnaissance des efforts fournis par les cadres crée une très grande frustration dans le parti et le Benno".

Abdoulaye Guèye d'enfoncer le clou. "Bref, il n'y a pas de vie politique ici à Kaolack et pas d'espoir..."