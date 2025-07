Kaolack : 82 kg de chanvre indien saisis à Keur Laly – Un convoyeur arrêté, trois autres suspects en fuite

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kaolack a frappé fort dans la lutte contre le trafic de drogue, en procédant à la saisie de 82 kilogrammes de chanvre indien, dans la nuit du 11 au 12 juillet 2025, à Keur Laly, commune de Porokhane (arrondissement de Nioro du Rip).





Une interception en pleine nuit



Aux alentours de 00h05, une opération minutieusement préparée a permis aux agents de localiser et intercepter une cargaison dissimulée dans trois colis. La fouille a révélé un total de 82 kg de chanvre indien, soigneusement emballés.







Un suspect sous les verrous, les autres en cavale



L’un des convoyeurs a été interpellé sur les lieux. Grâce à l’enquête préliminaire et aux informations recueillies, les deux autres convoyeurs ainsi que le destinataire de la drogue ont été identifiés. Ils sont actuellement activement recherchés par les forces de l’ordre.







Une enquête toujours en cours



Les autorités poursuivent leurs investigations pour remonter toute la chaîne de trafic, en vue de démanteler entièrement le réseau opérant entre les régions du centre et les zones de transit du chanvre indien.