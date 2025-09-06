Kalidou Koulibaly : « On continue à travailler pour mettre le Sénégal au sommet de l’Afrique! »


Kalidou Koulibaly a livré une analyse lucide et réaliste après la victoire contre le Soudan. « C’est un bon anniversaire pour nous », a-t-il plaisanté, tout en soulignant la difficulté du match : « On voulait absolument gagner, c’était difficile. On a montré de bonnes choses, mais il faut continuer à travailler. » Pour le capitaine défensif, la solidité de l’équipe reste primordiale : « C’est bien qu’on ait gardé cette solidité, mais rien n’est parfait. Il faut que le Sénégal continue à progresser tous les jours pour pouvoir mettre notre pays au sommet en Afrique. »

 

Koulibaly a également évoqué l’enjeu majeur qui attend les Lions : le déplacement à Kinshasa face à la RD Congo. « Ce sera difficile, ils sont premiers et ont un point d’avance sur nous, mais on ira là-bas avec nos armes », a-t-il prévenu. Malgré la pression d’être favori, le défenseur reste confiant et pragmatique : « Gagner ces deux matchs et se qualifier pour la Coupe du Monde serait déjà une grande réussite. Après, Inch’Allah, on verra ce qui se passera. »

Samedi 6 Septembre 2025
Karim Ndiaye



