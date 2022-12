Kaffrine : la coalition Bby apporte son soutien à Amy Ndiaye Gniby et recommande à la justice et à l'AN de s’autosaisir.

L'incident à l'Assemblée nationale ne laisse pas indifférents les membres du comité de coordination des femmes et des jeunes de Kaffrine. Ces derniers se ont sorti un communiqué. "Le 1er Décembre 2022 sera, à tout jamais, logé dans les pages les plus sombres de l'histoire de notre République. Il consacre l'intrusion de la violence bestiale et de la barbarie la plus hideuse, dans le Temple par excellence de la Démocratie et expression la plus achevée de la Représentation Nationale.

L'illuminé Député Massata SAMB qui a agressé notre Camarade et Député Maire Amy Ndiaye GNIBY, a fini de montrer la vraie nature du PASTEEF : Une horde de lycaons politiques faisant de la violence physique et verbale leur viatique. En transférant le terrorisme au cœur de notre Assemblée Nationale, ces hors - la - Loi ont franchi un palier dans leur désir de détruire notre République et notre vivre - ensemble. Aujourd'hui, aucun Sénégalais, aucune Sénégalaise, de quelques bords qu'ils puissent se situer ou appartenir, ne devraient rester insensibles à une aussi grave forfaiture". Dans sa résolution, ledit comité d'apporter son soutien à la députée-maire en invitant la justice et l'AN à s'auto-saisir. " La gravité de cet acte, est une alerte sur le mortel danger que pourrait constituer, un jour, l'avènement de ces sombres individus, à la tête de notre pays. C'est pour toutes ces raisons que : Nous, Femmes et Jeunes de Kaffrine et de tout le NDOUCOUMANE, -- Dénonçons, avec la plus extrême énergie, cette lâche agression d'une Représentante de la Nation, en l'occurrence notre Camarade Amy Ndiaye GNIBY, ‐- Apportons notre soutien total à notre Camarde qui symbolise les violences faites aux Femmes, en rupture avec nos grandes Valeurs nationales, --- Souhaitons la mobilisation de toutes les Femmes et de tous les Jeunes contre de tels actes annonciateurs du chaos qui guette notre pays, -- Recommandons à la Justice et à l'Assemblée Nationale de se saisir immédiatement d’affaire qui ne saurait rester impunie".