Kaffrine / Reconduit à la présidence de la zone 1 A, Mayoro Ba dresse sa feuille de route : "Accompagner nos Asc pour le rayonnement du football local..."

La zone 1 A de Kaffrine a tenu son assemblée générale élective le 08 mars dernier. Lors de cette rencontre, le président sortant Mayoro Ba a été reconduit pour un mandat de 4 ans, avec un total de 40 voix contre 35.

Dans son agenda sportif, Mayoro Ba compte accompagner davantage les différentes Asc existantes de la zone pour les besoins liés aux licences, aux réaffiliations, ainsi qu'aux équipements sportifs. Dans la foulée, il a insisté sur la formation des acteurs, notamment les supporters et les joueurs. En collaboration avec la mairie de Kaffrine, il compte plaider pour que les mini-terrains d'entraînement qui seront érigés un peu partout, soient octroyés aux Asc qui sont aux alentours de ces infrastructures. "Notre ambition est d'accompagner les Asc pour le rayonnement du football local en faisant de telle sorte que le sport et la culture soient davantage mis en lumière au grand bonheur des acteurs", a-t-il indiqué.

Revenant sur les violences dans le mouvement navétane, M. Ba est d'avis qu'un plan de réforme est plus que nécessaire pour le développement de ce secteur. "Il existe plus de 400 zones au Sénégal. Mais d'habitude, il n'y a que dans certaines localités comme Dakar, Mbour, Thiès etc..., où la violence est omniprésente, contrairement aux zones les plus reculées. Il est clair qu'une réflexion profonde s'impose...", a-t-il déclaré. En somme, il a invité l'ensemble des acteurs locaux à travailler dans l'unité pour donner un nouveau souffle au mouvement "navétanes", tout en se félicitant des efforts du président de l'Oncav Amadou Kane pour le rayonnement du football...