KOLDA : les populations des communes de Coumbacara et de Thietty réclament de l’électricité…

Les populations des communes de Coumbacara et de Thietty (kolda) réclament de l’électricité. Ces deux collectivités territoriales n’ont jamais connu le courant à haute tension connecté au réseau depuis l’indépendance. Ainsi, ces populations se disent fatiguées par les « fausses promesses » depuis longtemps. Et cette situation est d'autant plus mal vécue par ces temps chauds et avec le ramadan où les populations éprouvent du mal à s’approvisionner en boule de glace avec un prix élevé (400/500f cfa) faute d’électricité.



Et pourtant, les maires de ces communes (Amadou Baldé/Alassane Baldé de Thietty) ne cessent de rappeler à l’État que l’électricité est une nécessité dans leur commune très éloignée de Kolda avec des routes impraticables. Avec l’électricité, les postes de santé n’auront plus de mal à prendre en charge certaines urgences, mais également cela pourrait rehausser le niveau des élèves et de leur réussite. Cependant, il faut rappeler que des poteaux électriques jonchent les pistes de ces communes avec parfois certains poteaux brûlés par les feux de brousse par endroit.



Il faut rappeler que la commune de Thietty proche de la Gambie vient de réceptionner et de mettre en service des lampadaires solaires ce vendredi 07 avril. Malgré cela, le problème reste entier puisque la connexion au réseau électrique à haute tension n’est pas encore effective.



À en croire Amadou Baldé, le maire de la commune de Coumbacara, « les populations ne nous croient plus car elles pensent que c’est nous le problème ou qui refusons l’arrivée de l’électricité. C’est pourquoi à l’heure actuelle, en tant que maire, je ne pourrais garantir une quelconque victoire de notre coalition (BBY) dans notre commune à cause des promesses de l’électricité non réalisées. En ce sens, je rappelle que les populations sont très en colère car elles croyaient en votant pour nous, elles avaient fait le bon choix… »



Coumbacara est une commune frontalière à la Guinée Bissau avec un accès difficile vu l’état défectueux de la piste, mais qui regorge d’énormes potentialités. Elle est à plus de 75 kilomètres au sud de Kolda faisant d’elle la commune la plus enclavée du département.

Pour Tanou Kandé, conseiller municipal (Apr) de la commune de Thietty, « il est inadmissible que nous n’ayons pas le courant au 21e siècle. C’est dommage que nous constatons des poteaux électriques (brûlés ou par terre) entre Kolda et notre commune depuis longtemps sans résultat positif. » Dans la foulée, il précise : « nous interpellons le chef de l’État pour nous venir en aide. Aujourd’hui, les populations souffrent de ce manque d’électricité puisque nous sommes obligés de faire certains soins urgents à Kolda. Et cette situation est très dangereuse pour nous avec la distance. C’est pourquoi, parfois on n’a pas d’arguments à donner sur le sujet face à l’opposition. D’ailleurs, nous constatons que les populations sont très fâchées… »