KOLDA : célébration de la journée nationale de l'alimentation complémentaire chez les enfants de 6-23 mois…

La journée nationale de l’alimentation complémentaire des enfants de six à 23 mois a été organisée ce week-end à Kolda. Ainsi d’après le slogan, la communauté s'engage à promouvoir les pratiques alimentaires recommandées pour une bonne croissance de nos enfants. À ce titre, étant un aliment complet, le lait maternel contient toutes les vitamines dont l’enfant a besoin. En ce sens, cette journée doit être une occasion pour sensibiliser les femmes à mieux allaiter l'enfant au lait maternel en évitant le sevrage brut.



D’après les spécialistes de la santé de la mère et de l’enfant, à cet âge, l’enfant doit être nourri au lait maternel. Cependant, dans la transition complémentaire alimentaire, il faut utiliser les aliments de proximité vitaminés comme les carottes, la banane, le mil, le niébé, entre autres.



Aliou Ndiaye (manager Child Fund de la zone sud) avance : « je profite de l'occasion pour magnifier cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui pour parler de l'alimentation de l'enfant pour les six premiers mois. Et pour varier cette alimentation, il faut chercher des aliments de proximité pour nourrir l'enfant comme les carottes, les navets, le maïs, le mil, la banane, l'arachide entre autres. Ceci va aussi améliorer la santé de la mère et de l'enfant. C’est pourquoi, nous allons donner des recommandations pour mieux accompagner la cible... »



Fatoumata Baldé est une mère d’un enfant de quatre mois qui estime que cette journée est très riche en explication sur l’alimentation et la santé de l’enfant. « J’ai compris beaucoup de choses à travers les explications, les sketchs joués ici. Désormais, je vais appliquer les conseils prodigués pour une bonne santé de mon enfant, mais aussi en luttant contre la malnutrition. »



Dans la foulée, Idrissa Kane responsable régional CNDN (Conseil national du développement de la nutrition), « cette journée est d’une importance capitale car elle porte la promotion de l’alimentation complémentaire. Elle entre dans le cadre d’une campagne nationale appelée « campagne niam niam, wallu dom » pour mieux sensibiliser les femmes sur l’alimentation complémentaire de six à 23 mois. »