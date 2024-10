KOLDA / Toumany Camara (coordonnateur des handicapés républicains - chargé de mission à la Primature) : « Je suis une victime du régime Diomaye-Sonko… Je réclame mon… »

Toumany Camara, le coordonnateur des handicapés républicains réclame son salaire de chargé de mission à la primature, au régime de Diomaye-Sonko. En effet, il soutient qu’il est une « victime » du nouveau régime du fait de son appartenance à l’ancien régime (APR). C’est pourquoi, il interpelle la société civile, les droits de l’hommiste pour que sa situation revienne à la normale. D’ailleurs, en étant une personne en situation de handicap notamment aveugle, il précise qu’être sans salaire c’est encourager la mendicité, alors que c’est interdit par la loi (article 244).

Selon lui, « on doit protéger les handicapés en leur créant des emplois et non le contraire.»