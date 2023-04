KOLDA / Méta Kandé (SG travailleurs du Conseil départemental) : « Si l’État n’augmente pas nos salaires, c’est fabriquer les mendiants de demain, une fois à la retraite… »

Les travailleurs des collectivités territoriales (Mairies/CD) de Kolda veulent la matérialisation de la fonction publique locale. Aussi, selon Méta Kandé, ne pas augmenter leurs salaires « c’est fabriquer les mendiants de demain ». Et mieux, il juge la dernière sortie du ministre des collectivités territoriales de « surprise désagréable » à leur égard. C’est pourquoi, il soutient que l’heure n’est plus à la « négociation », mais à la matérialisation des accords.



À l'en croire, « si l’État n’augmente pas nos salaires, c’est fabriquer les mendiants de demain à la retraite. Et la dernière sortie du ministre des collectivités territoriales ne vient pas arranger la situation. En ce sens, nous avons été désagréablement surpris par sa sortie sur notre cas. Ce dernier avait répondu qu’il faut que les travailleurs négocient avec leur maire pour régler leur situation, notamment l’effectivité de la fonction publique locale. »



Dans la foulée, il précise que « c’est cette réponse qui nous a fait peur car n’étant pas alignés sur la loi statuant notre cas. Ainsi, nous pensons que c’est du dilatoire car cela fait bientôt dix ans de négociation sans respect des accords sur l’augmentation des salaires. »

En vertu de l’article 102 alinéa premier de la constitution et de l’article premier alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, ces entités s’administrent librement par des conseillers élus au suffrage universel direct. Ainsi, ces textes posent clairement le principe de la libre administration des collectivités territoriales, principe constitutionnel. Mais toutefois, ce principe fait l’objet d’un encadrement résultant de ce que les collectivités territoriales sont des démembrements de l’État.



Dans cette dynamique, il poursuit : « l’heure n’est plus à la négociation car nous avons épuisé toute la procédure. Ces accords scellés entre le Premier ministre et l’intersyndicale, ce 23 février 2023 doivent être accompagnés par la volonté de les matérialiser. D’ailleurs, le Premier ministre a pris des engagements fermes à cet effet. C’est pourquoi, à la suite de cette rencontre, il y’a eu une lettre circulaire actée par le ministre des collectivités territoriales rappelant aux maires et président des conseils départementaux de rendre effective la fonction publique locale. »



Cependant, il rappelle : « même le président de la République avait dit lors de la journée nationale de la décentralisation qu’on lui laisse un mois pour arranger la situation. »



« Nous exigeons l’effectivité de la fonction publique locale, sinon on va corser la lutte. Et ceci va participer à l’amélioration de nos conditions de vie car nous sommes les seuls qui n’avons pas connu d’augmentation salariale », conclut-il.