KOLDA : Les élèves à l'école de l'agroécologie...

De plus en plus, l'écologie occupe une place importante dans la vie des individus, notamment les élèves. C'est ainsi qu'une cohorte d'élèves du CEM¹ de Kolda s'est rendue à Sow Ranch pour une journée de sensibilisation sur l'agroécologie. Il s'agit pour ces élèves de s'imprégner dans la préservation de l'environnement avec des matériaux bio pour une agriculture durable.

Dans ce sens, ils ont participé au programme dit "Escapade Rurale" et ont été initiés aux pratiques agro écologiques. Dans cette dynamique, Bélal Sow, le propriétaire du Ranch estime qu'il faut initier de telles activités pour bien sensibiliser les enfants des écoles sur la protection de l'écosystème.

D'ailleurs, cette visite s'inscrit dans le cadre de l'engagement social à sensibiliser et à former la jeunesse aux pratiques agricoles durables. Et ce sont de pareilles initiatives qui pourront mener à une prise de conscience collective pour une gestion responsable des ressources environnementales pour les générations futures...