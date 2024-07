KOLDA : Les acteurs du sport plaident pour de meilleures conditions de pratiques…

Les acteurs du sport de Kolda plaident pour de meilleures conditions du secteur. En ce sens, ces derniers, l’association régionale des journalistes en partenariat avec le forum civil ont organisé un panel pour diagnostiquer les problèmes afin d’avoir des solutions. Ainsi, il en est ressorti de ces échanges la construction d’un deuxième stade notamment municipal. Dans cette dynamique, Abdoulaye Mballo directeur du stade régional estime que l’actuel stade ne peut plus accueillir toutes les compétitions avec la forte demande. C’est pourquoi, il soutient qu’il faudrait un deuxième stade pour décongestionner le stade et sa pérennité.

Comme le sport est un phénomène social basé sur le développement de l'homme. En cela, il renforce la santé, crée des emplois entre autres. D'ailleurs, à l’image du football qui est devenu une industrie car il génère une grande économie. Aujourd’hui, le stade accueille tous les sports notamment le football, l'athlétisme, le handball, le basketball, le handisport entre autres. Et cette fréquentation du stade actuellement dépasse sa capacité, à cela il faut ajouter la détérioration du gazon.

Pour Idrissa Fofana responsable départemental des écoles de football ,« aujourd’hui, il nous faut des solutions urgentes car nous sommes confrontées à des difficultés. Et notre déplacement lors du tournoi de la CONEFS, nous avons eu du mal à joindre les deux bouts. Malgré les problèmes, nous avons joué la finale, remportée par Ziguinchor. » Dans la foulée, il rappelle : « nous faisons un travail d’éducation sans moyens majeurs et surtout les autorités locales ne nous accompagnent pas beaucoup dans nos activités. Et avec un championnat long, on souhaite disposer d’un stade municipal pour le développement du sport. »

A ce effet, les débats ont porté aussi sur la gestion du stade régional de Kolda et des écoles de football. Sur cette question le directeur du stade Mamadou Mballo a apporté des précisions sur l’entretien des locaux et la maintenance de la pelouse qui sont régulièrement faits. En ce sens, il souligne que le stade régional de Kolda est construit en 1993 et réhabilité en 2010 dont les travaux ont duré trois ans. Ainsi, il est sous la coupole du comité de gestion avec l'acte 03 de la décentralisation qui affecte la gestion de facto au conseil départemental.

Parlant au nom du président de l’ODCAV, M Dianfo soutient que la commune de Kolda compte 65 ASC. Et du coup, cette situation rend les choses difficiles pour l’ODCAV d’où l’importance d’avoir un deuxième stade, selon lui.