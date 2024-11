KOLDA / Législatives2024 : Moussa Baldé et la coalition takku-wallu ratisse large dans le département...

Moussa Baldé (tête de liste départementale) et la coalition takku-wallu ratissent large dans le département. Ainsi, à la tête de cette coalition, ils ont sillonné les communes de Kolda, Médina Elhadji, Dioulacolon. À Kolda commune, ils ont rencontré les grands électeurs, les jeunes, les femmes et le troisième âge pour présenter leurs programmes de campagne. C'est dans cette dynamique que la coalition sillonne depuis quelque temps le monde rural où Moussa Baldé a convaincu plus d'un avec les nombreuses réalisations de leur régime.



C'est ainsi qu'ils ont été dans le Fouladou des profondeurs, notamment à Saré Kédiang, Missira Issa, Saré Koubé, Sankanou où les populations ont répondu présent. Cela a été un moment d'échanges entre générations en dialecte local pour un message fluide.



En ce sens, Moussa Baldé après avoir présenté leur bilan, a invité les populations à voter pour la coalition takku-wallu le 17 novembre prochain. Cependant, il faut noter que d'autres leaders de la même coalition occupent aussi le terrain en compagnie d'une équipe dynamique notamment Fabouly Gaye et Ndiogou Dème. Ces derniers ne cessent de rappeler leur bilan et présenter leur tête de liste départementale Moussa Baldé et le spécimen de leur coalition. Le tout dans une ambiance festive...