KOLDA/Législatives : Ousmane Sonko fait des promesses pour la region, taxe l'opposition de voleurs et défend le DG de l'ASER...

C'est un Ousmane Sonko tête de liste nationale du Pastef très remonté contre l'opposition qui a pris la parole à Kolda, ce samedi 02 novembre. Dans la foulée, en faisant des révélations pour la région, il a taxé l'opposition de "voleurs" ayant dilapidé les biens du pays. C'est pourquoi, il a invité les militants à voter massivement le 17 novembre pour le Pastef afin d'avoir la majorité à l'assemblée avec 90 pour cent. À ce titre, il a une fois de plus défendu et "blanchi" le jeune DG de "l'ASER", Jean Michel Sène, en lui tressant des lauriers pour avoir bien renégocié les contrats.

C'est dans cette dynamique qu'Ousmane Sonko a promis l'installation d'une nouvelle usine de la SONACOS, la création d'une nouvelle compagnie sucrière dans le bassin de l'Anambé, la finalisation des travaux de l'aéroport et de l'université. Pour ce changement, il soutient qu'il compte développer dans le pôle sud, l'agriculture, l'élevage et la filière anacarde. Selon lui, la filière anacarde avec ses 150.000 tonnes par an doit être accompagnée d'une transformation avec une augmentation de la plus-value.

Sans gants, il a taxé l'opposition de dilapideurs de deniers publics ayant rendu le pays pauvre. En ce sens, il précise : "l'opposition est venue se promener à Kolda sans propositions. D'ailleurs, elle ''n'a fait que tourner autour de l'arbre mythique Moussa Molo." Cependant, il invite les populations à demander à l'ex PM Amadou Ba de leur dire les réalisations que ce dernier a faites pour la région en étant douze ans au pouvoir.