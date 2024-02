KOLDA : La JERCA salue le report de la présidentielle et félicite Macky Sall...

La JERCA (jeunesse républicaine de la Casamance) félicite le président Macky Sall pour la sage décision de reporter l'élection présidentielle du 25 février 2024. Elle a fait cette annonce à travers son coordinateur Papis Baldé qui estime que le contexte politique actuel, en proie à une crise institutionnelle lourde de tensions, entache la crédibilité d'une élection juste, libre et transparente. Mieux, selon lui, cette situation pourrait présager d'un contentieux post électoral préjudiciable à la paix et la stabilité du pays.

Dans cette perspective, il précise : "le statut du Sénégal comme démocratie majeure en Afrique et dans le monde mérite une élection présidentielle crédible transparente et inclusive." C'est pourquoi, selon lui, "la JERCA approuve le sens des responsabilités du Président de la République Macky Sall et lui réaffirme son soutien et sa loyauté indéfectible. En ce sens, nous invitons toutes les parties prenantes à une implication positive et déterminante à répondre au dialogue national inclusif, gage de paix et de stabilité de notre cher pays ..."