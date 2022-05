KOLDA : El Hadj Ndiaye élu nouveau président de la chambre des métiers avec plus de 16 voix.

El Hadj Ndiaye, le candidat de la coalition "Bamtaaré", a été élu avec plus de 16 voix, nouveau président de la chambre des métiers de Kolda. L'élection a eu lieu à la gouvernance cet après-midi du mardi 10 mai 2022. Il remplace ainsi le président sortant Assane Guèye qui était absent pendant l'élection.



El Hadj Ndiaye "remercie le Tout Puissant et les artisans de lui avoir permis de réussir ce pari. Ainsi, nous allons nous s'inscrire dans la continuité en restant au service des artisans. Et notre souci demeure l'innovation dans notre secteur afin de le développer..."