KOLDA : Dame Cisse (président des opérateurs semenciers) « cette année, on a de réels problèmes de semences… »

Les producteurs de la région de Kolda font face à de "réelles" difficultés pour obtenir des semences cette année. C'est le constat de Dame Cisse, président des opérateurs semenciers de la région. Il explique cette situation par la "mauvaise campagne agricole" précédente, mais reste "confiant" pour la prochaine saison grâce à une pluviométrie précoce.



Une pénurie et une qualité d'arachide préoccupantes

Selon Dame Cisse, "cette année, on a de réels problèmes de semences à cause de la mauvaise campagne agricole précédente. D’ailleurs, c’est ce qui fait que la qualité de la semence d’arachide reste à désirer. Et jusqu’à présent, il y a des producteurs qui ont de sérieuses difficultés à obtenir des semences."



Il ajoute que cette pénurie est aggravée par le fait que "l’État a augmenté la quantité de l’engrais en réduisant les semences par rapport aux années précédentes." Le manque s'explique aussi par le fait que "beaucoup de producteurs avaient vendu toutes leurs récoltes en attendant celles de la nouvelle campagne agricole", et que "les quotas de semences ont beaucoup diminué dernièrement."



Disponibilité de l'engrais et approvisionnement des points de collecte

Le plus grand défi reste la disponibilité de l’engrais. Dame Cisse précise que si certains points commencent à être approvisionnés en engrais 15/15 en faible quantité, le type 6/20/10 est, lui, disponible en quantité suffisante.



Concernant la mise en place des semences, elle se déroule "dans de bonnes conditions dans la région." Les points de collecte sont bien alimentés en semence d’arachide, mais un manque global est signalé : "on me signale qu’il n'y a pas assez de semences dans les différents points de collectes." Le président des opérateurs estime qu'environ 70 % des producteurs ont déjà reçu leurs semences.