KOLDA : Cherté de l’oignon…souffrances des ménagères…

Par ces temps-ci au Fouladou, l’oignon l’une des denrées les plus prisées par les sénégalais, coûte cher sur le marché. Les ménagères souffrent de cette situation et toutes leurs discussions portent sur ce débat. C’est ainsi que Dakaractu / Kolda a fait un tour sur les différents marchés de la commune pour s’enquérir de la situation. Aussi, avons-nous donné la parole aux clients, vendeurs et autres ménagères qui nous ont révélé que le sac d’oignons importés coûte 16.000 f cfa voire plus avec un kg au détail à 800 f cfa.







À en croire Salimata Diallo propriétaire d’une cantine au marché syndicat, « l’oignon coûte trop cher ces temps-ci aussi bien pour nous les commerçants que pour les clients. Aujourd’hui, j’ai acheté le sac d’oignon importé à 16 mille f CFA pour ne pas perdre mes clients. Et je vends le kg à 800 f. D’ailleurs, ce prix n’est pas à la portée de tout le monde. » Dans la foulée, elle précise que « si ça continue à ce rythme, certaines familles risquent de se passer de l’oignon dans leur plat vu sa cherté. Mais je pense que cette situation s’explique aussi par le retard de l’arrivée de l’oignon local sur le marché. En ce sens, je signale que le prix de certains légumes grimpe en même temps… »







Il faut signaler une faible présence de l’oignon local sur le marché vendu par tas à 500 f cfa. Et le sac est vendu entre 12.000 et 13.000, ce qui est même rare sur le marché. Et les ménagères trouvent ce prix trop cher à l’image de Fama Kane, une ménagère rencontrée sur les lieux. Cette dernière de préciser : « aujourd’hui, j’ai acheté un oignon a 150 f à ma grande surprise. Ainsi, on risque de dépenser tout notre argent pour les oignons uniquement. D’ailleurs, je viens d’une famille modeste avec plusieurs bouches à nourrir donc c’est difficile pour nous. »











Modou Khabane vendeur d'oignon au marché américain d’avancer : « l'oignon coûte trop cher et je vends l'oignon importé haché au détail aux clients pour leur faciliter la cuisson. Et je pense que cette cherté s'explique par le fait que l'oignon local tarde à arriver sur le marché occasionnant du coup cette hausse vertigineuse du prix. »











Oumou Diao est une ménagère que nous avons rencontrée sur le marché jetant son regard partout pour flairer le bon prix. Camisole aux multiples couleurs, panier à la main gauche, elle souligne : « je risque de rentrer sans acheter de l’oignon aujourd’hui tellement il coûte cher. Ce n'est plus comme d'habitude où l'oignon coûtait moins cher avec une abondance dans le marché. Aujourd’hui, l’oignon est devenu un luxe pour de nombreuses familles. »







Dans les boutiques de quartier que nous avons visitées, la situation est identique à celle des marchés sans parler du monde rural où il faut ajouter le prix du transport. Et cette situation doit interpeller tous les responsables de la filière au premier rang duquel se trouve l’État pour une meilleure politique agricole...