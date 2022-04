KOLDA : « Ce qui est constant c’est que nous ne sommes plus à la mairie…tous les "ténors politiques" étaient de l’autre côté…quand nous faisons du bien ou du mal il faut toujours penser... » (Abdoulaye Bibi Baldé, DG de la La Poste)

Quelles lecture faits-vous des dernières locales ?

« Nous n’avons pas fini de procéder aux analyses globales des locales. Mais ce qu’on peut retenir et ce qui est constant, c’est que nous ne sommes plus à la mairie de Kolda. En ce sens, nous avons perdu dans la dignité les locales. Il y’a des défaites honorables et des victoires qui sont parfois tristes. Mais loin de moi l’idée de jeter des piques aux vainqueurs. D’ailleurs, nous les avons félicités déjà. Ce qu’il faut retenir de notre côté, c’est qu’il y’a des défaites très honorables car nous avions fait face à une très large coalition. Et dans ce combat, tous les « ténors politiques » étaient de l’autre côté. Et notre bilan n’a pas suffi pour nous faire gagner. Nous le prenons avec philosophie en respectant le choix des koldois. D’ailleurs, les populations témoignent toujours de notre bilan important. Et celui-ci a impacté positivement sur le vécu des populations, notamment la voirie, l’autonomisation des femmes, l’emploi des jeunes… »



Avez-vous le sentiment d’être trahi par vos frères de parti ?

« Il y a eu beaucoup de choses en même temps. Et mon parti aussi n’a pas donné les signaux nécessaires. C’est ce qui nous a valu cette division dans le cadre du BBY. D’ailleurs, certains de nos partisans n’ont pas voté pour nous et n’ont pas appelé à voter pour nous. En plus, notre responsable de parti a laissé des listes parallèles entrer dans la danse. Et tout cela nous a porté préjudice. Et je pense que c’est assez clair, parce que la voix d’un chef est différente de ma voix. Mais nous n’avons pas d’amertume particulière. C’est pourquoi, nous allons en discuter avec les responsables de notre coalition. Cependant, le plus important pour nous c’est d’en tirer les leçons. Et je pense que c’était une étape, car d’autre échéances arrivent à l’horizon. C’est pourquoi, quand nous faisons du bien ou du mal il faut toujours penser à demain. Nous prenons acte de ce qui s’est passé… »



Quelles sont vos perspectives pour l’avenir ?

« Dans la vie, on peut parfois trébucher et se relever. Mais nous sommes sûrs que nous n’avons perdu aucune force. Nous sortons d’une bataille un peu éprouvés, mais les forces restent intactes. Dans cette commune, pratiquement seuls, nous avons eu presque 5 000 voix tandis que d’autres communes avaient 2 000 voire 3 000 voix. Et ce score est très encourageant et nous pensons si les koldois le veulent y compris le choix de mon parti, nous allons continuer l’aventure. Mais d’ici là, nous allons nous réorganiser car nous avons l’ambition d’aider nos populations au plan national et international. Aujourd’hui, avec modestie nous avons la compétence avec à la clef quatre ministères que nous pourrions mettre au service des populations. C’est pourquoi, nous sommes disponibles à servir les koldois et les sénégalais. »

Au passage, « je présente mes vœux de bon ramadan et d’une excellente fête de pâques aux deux communautés (musulmane et catholique). Nous sommes fiers des koldois en les donnant rendez-vous prochainement pour d’autres combats. Mais pour le moment nous continuons le parrainage pour lequel nous sommes engagés et prêts à donner à la coalition BBY la majorité qu’il faut d’ici à 2024 et envisager le futur avec sérénité. »