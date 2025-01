KOLDA : Babacar Sy (coordonnateur) et le CCA élevés au grade de l'Ordre National du Mérite…

Le centre conseil ado de Kolda à travers son coordonnateur Babacar Sy, a été honoré par l’État pour service rendu à la nation. En effet, Babacar Sy vient d’être élevé au grade de l'Ordre National du Mérite pour ses résultats obtenus dans divers domaines. Et cerise sur le gâteau, Madame Lary Faty vient s’ajouter à cette liste portant le nombre à deux pour le même service.

Il faut rappeler que ces distinctions sont le fruit des concepts et résultats obtenus dans le cadre de la protection des jeunes filles, la lutte contre le VIH/SIDA et la déconstruction du complexe chez les ados. À cela, il faut ajouter la fameuse astuce appelée le « New Deal » consistant pendant les dix dernières années à préserver la santé des jeunes et encadrer leurs réussites.

Très ému, Babacar Sy remercie « la population koldoise pour le soutien constant pour l’obtention des résultats escomptés. En ce sens, je remercie le Président de la République, le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture (MJSC), pour le choix honorifique porté sur ma modeste personne. »

À l’annonce de la nouvelle, la présidente des clubs de jeunes filles leaders n’a pas manqué de féliciter tous les deux. Dans la foulée, elle précise : « avec cette décoration ce sont vos filles membres des CLUBS de jeunes filles leaders qui sont honorées aussi. » À ce titre, elle rappelle : « vous êtes un homme de valeur, reconnu pour ses qualités, son dévouement et ses nombreuses réalisations. On souhaite le meilleur aussi à notre maman, Lary Faty, toujours présente et précieuse dans ce cheminement… »