KOLDA : Aida Mbodj (délégué national de la DER/fj) intransigeante sur le remboursement...6,5 milliards injectés au fouladou...

Aida Mbodj est intransigeante sur le remboursement du crédit de financement des activités. Elle l'a fait savoir au cours du CRD portant sur l'information du financement et des formations effectuées dans la région depuis 2018. C'est un message fort qu'elle vient de lancer à l'endroit des bénéficiaires des financements à l'occasion de la caravane de l'entrepreneuriat pour une inclusion financière, sociale et territoriale. Au cours de cette rencontre d'après mes statistiques la DER/fj a consolidé 14 mille emplois et injectés 6,5 milliards dans la région de Kolda.



C'est une occasion saisie par Aïda Mbodj pour rappeler avec fermeté en ces termes " j'ai vu une personne avec handicap remboursé son crédit. C'est pourquoi, on ne peut pardonner aux autres personnes valides pour le remboursement."



Dans la foulée, la présentation a montré aussi que la région est la dernière dans le remboursement du crédit. A ce titre, le taux de recouvrement est l'un des plus faibles du pays, selon toujours les statistiques.

En ce sens, les secteurs financés depuis 2018 sont entre autres l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, l'entrepreneuriat, les services.



Kabir Kane est un jeune du département de Médina Yoro Foula qui salue cette perspective. Dans cette dynamique, il soutient " la présentation qu'on nous a faite nous a permis d'avoir une vue d'ensemble des réalisations de la DER dans la région. Ainsi, nous voudrions qu'on augmente le quota de financement puisque notre département est un grand foyer de départ aux migrations irrégulières."