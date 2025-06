KOLDA : 5 635 candidats au Bac…

Ce sont 5 635 candidats dont 2 746 garçons et 2 889 filles de la région qui vont se pencher sur les épreuves du baccalauréat général de la session 2025, ce mardi 1er juillet.



Ainsi, ces candidats sont repartis dans 14 centres d’examen composés de 18 jurys.

Dans cette dynamique, le lycée Alpha Molo Baldé a 2 jurys (1325 et 1326), Alassane Oumar Baldé 2 jurys (1328 et 1329) et Salikégné 2 jurys (1321 et 1322) pour le département de Kolda. À Vélingara, le lycée Samsidine Aïdara a 2 jurys aussi (1317 et 1318).

Pour rappel, le lycée de Guiro Yéro Bocar et Médina El Hadji dépendent du jury de Salikégné. Les candidats de Médina El Hadji composent à Guiro Yéro Bocar qui est un centre secondaire.

En ce sens, Kolda a 3 536 candidats dont 1 541 garçons et 1 895 filles, Vélingara avec 1 883 candidats dont 1 006 garçons et 877 filles et Médina Yoro Foula ferme la marche avec 314 candidats dont 197 garçons et 117 filles.