KMS3 : Satisfait de l'état d'avancement des travaux, Charles Fall encourage ses hommes

Pour contribuer à accroitre et maintenir l'accès durable aux services en eau potable des populations dans les régions de Thiès, Louga et Dakar, l'État du Sénégal a initié le projet de construction d'une troisième usine de traitement d'eau potable à Keur Momar Sarr. Ce projet d'une capacité de 200 000 mètres cubes d'eau par jour, est financé à hauteur de 274 milliards Fcfa par l'État du Sénégal et ses partenaires financiers de la Banque Mondiale, BID, AFD, BEI et la BAD.

Le Directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones), Charles Fall, et les associations des consommateurs du Sénégal ont procédé à une visite de terrain à KMS3 pour constater l'état d'avancement des travaux, lesquels ont démarré depuis le 18 décembre 2018. " Nous sommes à plus de 60% des réalisations", a informé le Dg de la SONES. Ainsi, en plus des différents lots : Travaux de conception et réalisation d'une usine de traitement et de pompage d'eau potable à KMS, travaux de fourniture et pose de canalisations entre autres qui composent ledit projet de construction, est prévue la construction d'une ligne haute tension de 90 kilovolts sur 35 kilomètres entre Sakal et Keur Momar Sarr. La construction de cette ligne haute tension va permettre de soustraire la future infrastructure hydraulique des délestages fréquents sur la moyenne tension.