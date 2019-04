KAZU RAJAB 2019 - 'Boroom Na Amm Mu Amm' célébré à Touba... Serigne Fallou Mbacké, l'homme au cursus exceptionnel.

Ce mardi est célébré à Touba la venue au monde de Serigne Fallou Mbacké. Le chef religieux fut le fils de Cheikh Ahmadou Bamba et de Sokhna Awa Bousso. Il est venu au monde un 27ème jour du mois de Rajab à Darou Salam en 1888. Dès l’âge de 8 ans, Serigne Fallou a été envoyé auprès de Serigne Dame Abdourahmane Lô qui lui enseigna le Coran. Il fit aussi un tour chez Serigne Mame Mor Diarra afin d' approfondir ses connaissances avant de revenir chez son père pour couronner sa formation religieuse après un bref séjour à Saoud El Maa en Mauritanie. L’histoire retient, par ailleurs, son passage chez Mame Thierno Birahim Mbacké.

Serigne Fallou, au sortir de l’école du maitre de Darou Moukhty dira : « Mame Thierno Birahim Mbacké a fait de nous des gens bien instruits et bien éduqués ». Il se singularisa en faisant acte d’allégeance auprès de son père qui devint son marabout après que ce dernier a dit qu’il n’était le père, l’oncle ou le frère de personne et que, désormais, il ne devait s’accompagner qu’avec ceux qui aspiraient à aller vers Dieu.



En 1928, il effectua le pèlerinage à la Mecque, à la tête d’une forte délégation composée, essentiellement, de dignitaires mourides. Il fonda plusieurs villages dont Ndindy en 1913, Bigorel en 1914, Mbepp en 1930, Mérina Bobo en 1932, Khayane en 1938, Touba Mérina en 1948, Nayroul Marame en 1952, Aliya en 1950, Touba Bogo en 1962. En 1945, il devint khalife général des mourides suite au rappel de son frère aîné Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké. D’emblée, il s’attaquera aux travaux d’agrandissement et d’achèvement de la grande mosquée jusqu’à son inauguration le 07 juin 1963.



Et c’est le 06 août 1968 que Serigne Fallou devait tirer sa révérence laissant la lourde charge de Khalifa entre les mains de Serigne Abdou Lahad Mbacké...