KAËL - MBACKÉ : Le commandant de la brigade qui avait en charge le dossier du jeune chef religieux Baayfaal tué par un berger est décédé

Sërigne Saliou Ndiaye ne connaîtra pas l’épilogue du dossier du jeune chef religieux Baayfaal tué par un jeune berger lors d’une altercation entre agriculteurs et bergers dans la commune de Nghaye et celui du berger qui avait tué Ifra Kâ et qu’il avait arrêté vers le 20 novembre dernier après une longue cavale de 02 mois… Le commandant de la brigade de Kaël est subitement décédé cette nuit à Thiadiaye alors qu’il avait fini de ranger ses bagages pour retrouver son service après un séjour passé en famille.

Ses proches signalent que le valeureux gendarme ne souffrait de rien qu’il n’ait signalé et dégageait plutôt la pleine forme. L’homme était connu pour sa capacité à faire mordre la poussière aux plus grands caïds qui écumaient l’agglomération.